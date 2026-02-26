Ajustes de diseño y plazos de financiación:El futuro de la biblioteca del South End

Nuestra última reunión comunitaria sobre la nueva sucursal de la Biblioteca South End tuvo lugar el 28 de mayo de 2025. Desde entonces, los arquitectos han estado trabajando para finalizar el diseño y preparar los planos para el proceso de licitación/contratación, previsto para otoño/invierno.

En octubre, nos enteramos de que las asociaciones de vecinos adyacentes a la biblioteca habían expresado su preocupación por la capacidad de las quitanieves y los camiones de basura para circular por los callejones entre y perpendiculares a la nueva planta de la biblioteca. En los meses transcurridos desde que se planteó este problema, los departamentos municipales pertinentes han estado determinando los requisitos específicos para garantizar que estos vehículos puedan dar servicio a los residentes que utilizan estos callejones.

En una conversación reciente con David Leonard, presidente de la Biblioteca Pública de Boston, obtuvimos información adicional. Él comentó: «Esperamos estar en las últimas etapas de un ajuste de diseño debido a la aclaración de los requisitos para un radio de giro para entrar y salir del callejón. Esto debería completarse en unas pocas semanas».